En 2024, la Guinée continue de célébrer la Journée internationale des droits des femmes dans une ambiance folklorique, le tout orchestré par les autorités.

Alors que le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes, les femmes en Guinée sont confrontées à une réalité bien éloignée des discours officiels. Malgré les déclarations politiques et les campagnes de sensibilisation, les femmes guinéennes continuent de faire face à une multitude de défis quotidiens, allant de la discrimination au manque d’accès aux services essentiels tels que les soins de santé adéquats, au harcèlement dans les milieux professionnel, scolaire et estudiantin, et bien d’autres.

Dans un pays où la notion de droits des femmes semble encore être une notion abstraite, les femmes sont souvent reléguées au second plan, leurs voix étouffées par les normes sociales et les pratiques culturelles discriminatoires. Les stéréotypes de genre persistent, limitant les opportunités pour les femmes dans de nombreux domaines, y compris l’éducation et l’emploi.

Le taux élevé de mariages précoces, les cas d’excision et de violence à l’égard des femmes restent des problèmes majeurs en Guinée, privant les jeunes filles de leur droit fondamental à l’éducation et les condamnant à une vie de dépendance et de vulnérabilité.

La violence à l’égard des femmes reste également endémique en Guinée, avec des cas de violence domestique, de violences sexuelles, physiques, psychologiques et de mutilations génitales féminines signalés régulièrement.

Malheureusement, les victimes sont souvent réduites au silence par la peur des représailles ou par le manque de soutien des autorités.

En ce jour symbolique, alors que les discours officiels soulignent les progrès réalisés en matière d’égalité des sexes, il est crucial de ne pas perdre de vue la réalité vécue par les femmes guinéennes qui luttent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Au lieu de se contenter de belles paroles, il est temps d’agir concrètement pour mettre fin aux injustices et aux discriminations auxquelles les femmes font face chaque jour dans ce pays où être une femme est un handicap.

Alors que le monde regarde vers l’avenir avec optimisme, en Guinée, les femmes continuent de lutter pour leur place dans une société qui peine à reconnaître leur valeur et leur contribution.

Tant que ces défis persistants ne seront pas abordés de manière décisive, la pleine réalisation des droits des femmes en Guinée restera un objectif lointain, inaccessible, laissant de nombreuses filles sans espoir pour leur avenir.