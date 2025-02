Ce samedi 8 février 2025, Mamou a accueilli une cérémonie marquante pour le football guinéen. La Fédération guinéenne de football, en collaboration avec la FIFA, a lancé officiellement les travaux de construction d’un terrain de football à gazon synthétique de dernière génération. Cet événement s’est déroulé en présence d’une délégation de la FIFA, des autorités locales et des acteurs du football national.

Les trois terrains, qui seront construits dans les villes de Mamou, Faranah et N’Zérékoré, sont entièrement financés par la FIFA. L’entreprise néerlandaise EDEL GRASS BV, retenue après un appel d’offres international, sera chargée de la réalisation des infrastructures. Les travaux sont prévus pour durer dix mois.

Dans discours, le Secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Blasco Barry, a fait savoir que cette cérémonie de pose de la première Pierre, marque un tournant historique pour le football guinéen, précisant que le projet porte un grand espoir pour le sport national et représente une étape clé dans la modernisation des infrastructures sportives du pays.

Ce projet ambitieux vise à doter les villes de Mamou, Faranah et N’Zérékoré de terrains de football en gazon synthétique aux normes internationales. Il fait partie du plan stratégique 2024-2026 de la Fédération guinéenne de football et est entièrement financé par le programme FIFA Forward.

“Ces terrains ne sont pas seulement des espaces de jeu, ce sont des symboles de progrès, d’égalité et d’opportunités pour nos régions”, a déclaré Blasco Barry, soulignant que le choix de Mamou pour cette première étape a une signification particulière. “Mamou est l’une des villes les plus dynamiques et passionnées par le football, mais elle n’a jamais bénéficié de terrain synthétique malgré la richesse de son potentiel humain. Ce projet vise à corriger cette inégalité.”

L’évaluation des besoins du football guinéen, menée par la Fédération, a révélé le manque d’infrastructures modernes dans plusieurs régions. “Nous avons identifié un manque criant de terrains accessibles, surtout dans les zones rurales. Ce projet va offrir à Mamou et aux autres régions des opportunités égales pour le développement du football”, a précisé le Secrétaire général.

Le coût total des trois projets s’élève à 1 585 000 dollars américains. Ce financement témoigne de la confiance de la FIFA dans le développement du football guinéen. “Nous sommes reconnaissants envers la FIFA, et plus particulièrement son président Gianni Infantino, pour le soutien indéfectible qu’ils apportent à notre football”, a exprimé Blasco Barry.

La mise en œuvre rapide de ce projet a été rendue possible grâce à des partenaires comme M. Gerson Fernandez, directeur des associations membres à la FIFA, et Wack Diop, coordonnateur du bureau régional de la FIFA à Dakar.

Les nouvelles infrastructures auront un impact considérable sur la jeunesse guinéenne. Elles offriront des conditions optimales d’entraînement et de compétition pour les jeunes talents, mais aussi des opportunités pour le développement du football féminin et la formation des entraîneurs. Ces terrains seront également des lieux de rassemblement et de cohésion sociale pour les communautés locales.

“Ce projet s’inscrit dans notre vision à long terme pour faire de la Guinée une nation compétitive et respectée sur le plan continental et international. Nous misons sur la modernisation de nos infrastructures, la formation des acteurs du football et la promotion de notre sport à tous les niveaux”, a conclu Blasco Barry.