La Confédération des États du Sahel (AES) a exprimé sa vive préoccupation à la suite de l’opération militaire menée par les États-Unis d’Amérique sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela, opération qui aurait conduit à « l’enlèvement illégal » du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse.

Dans un communiqué signé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et président en exercice de l’AES, la Confédération rappelle que l’usage de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État constitue « une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d’un État souverain et un acte d’agression ».

Se disant profondément attachée à la défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance des États, l’AES condamne « fermement cet acte grave et contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies ».

La Confédération dénonce également le recours « unilatéral à la force » et regrette « profondément cette violation du droit international, d’autant plus préoccupante qu’elle émane d’un membre permanent du Conseil de sécurité ». Elle estime que cet acte contribue à la fragilisation continue de l’ordre international, avec des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale.

En conséquence, la Confédération des États du Sahel :

1. interpelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, garant principal de la paix et de la sécurité internationales, afin qu’il assume pleinement ses responsabilités au regard de la Charte, en condamnant clairement l’action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale ;

2. réaffirme son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect mutuel, l’égalité souveraine des États et l’application stricte des principes de la Charte des Nations Unies ;

3. exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien, dont la souveraineté aurait été bafouée par cet acte qualifié d’agression.

Par ailleurs, la Confédération des États du Sahel réitère son engagement en faveur du multilatéralisme et du respect scrupuleux du droit international, qu’elle considère comme des conditions essentielles à la sécurité collective et à la paix internationale.