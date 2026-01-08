Le président américain Donald Trump poursuit son offensive diplomatique visant à redéfinir l’orientation internationale des États-Unis. Ce mercredi 7 janvier 2026, il a signé un décret ordonnant le retrait de son pays de plusieurs organisations internationales, notamment dans le domaine de la diplomatie climatique, jugées contraires aux intérêts américains.

Selon la Maison Blanche, ce décret prévoit le retrait des États-Unis de 66 organisations, dont près de la moitié sont liées au système des Nations unies. Parmi elles figure la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC), traité fondateur des accords climatiques internationaux, conclu en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio.

C’est dans le cadre de la CNUCC qu’a notamment été signé l’Accord de Paris de 2015, que Donald Trump a quitté pour la deuxième fois dès son retour à la Maison Blanche, il y a un an. Lors de son premier mandat, le président américain s’était déjà retiré de cet accord, tout en maintenant les États-Unis au sein de la CNUCC, leur permettant ainsi de participer aux conférences annuelles sur le climat.

Le décret présidentiel ordonne également le retrait des États-Unis du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), référence mondiale en matière de science climatique. D’autres organisations œuvrant dans la protection de l’environnement sont également concernées, notamment l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, l’Union internationale pour la conservation de la nature ou encore ONU-Eau.

Les réactions n’ont pas tardé du côté des organisations concernées. Rachel Cleetus, de l’organisation Union of Concerned Scientists, a dénoncé une décision qu’elle estime contraire aux intérêts des citoyens américains.

« Ce retrait supplémentaire est un nouveau signe que cette administration autoritaire et anti-science est déterminée à sacrifier le bien-être de la population et à déstabiliser la coopération internationale », a-t-elle déclaré à l’AFP, citée par RFI.

Pour rappel, en septembre dernier, depuis la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump s’en était pris à la science climatique, qualifiant le réchauffement climatique de « grande arnaque ».

Cette nouvelle série de retraits s’ajoute à ceux de l’Accord de Paris sur le climat et de plusieurs agences onusiennes, dont l’Unesco et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que les États-Unis avaient pourtant réintégrées sous la présidence de Joe Biden.