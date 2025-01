Dans son nouveau titre “Bögnèssa“, signifiant “Paix du Cœur”, Mohamed Lamine Kamissoko, alias Azaya, fait une déclaration poignante sur l’importance de la tranquillité intérieure et de l’harmonie dans la vie du couple. Connu pour ses succès musicaux comme “Allah Le Kanon”, l’artiste dévoile une facette plus intime de sa vie, soulignant l’impact d’une paix conjugale et émotionnelle sur son bien-être.

Azaya affirme : “Si vous voyez que je grossis actuellement, c’est parce que j’ai la paix du cœur à la maison, sans aucune pression et aucun stress.”

Loin des tensions et des conflits, il révèle qu’une relation apaisée est la clé pour une vie heureuse et épanouie. Il ajoute : “Il est difficile de vivre avec une personne qui agit comme un chat”.

“Regardez-moi très bien, ma vie a changé, je ne suis plus malheureux et je n’ai plus de soucis.” Pour lui, la stabilité émotionnelle est indissociable de la sérénité intérieure, un état qui se reflète positivement dans tous les aspects de sa vie.

L’artiste continue en soulignant l’impact destructeur des conflits et des rumeurs sur les relations amoureuses : “Trop de discussions tuent l’amour. Écouter les on-dit détruit l’amour, c’est également trop de bagarres aussi. Trop de jalousies tuent l’amour et affaiblit l’esprit,…”

Selon Azaya, les disputes incessantes, les querelles et la jalousie ne font qu’empoisonner l’esprit et éloignent les couples de l’essentiel : la complicité et l’amour authentique.

Dans un message encore plus profond, l’artiste ajoute : “Même si on est président, si on n’a pas une bonne femme pour nous soutenir, tu perdras le pouvoir. C’est valable pour un riche.”

Fait-il allusion à sa femme Djelikaba Bintou avec qui le courant ne passe pas en ce moment? Pour Azaya, en tout cas, l’amour et le soutien mutuel dans une relation sont essentiels à l’épanouissement personnel, qu’on soit simple citoyen ou personne influente. Sans une base solide de paix et de soutien affectif, rien ne peut réellement prospérer, qu’il s’agisse de carrière ou de bonheur personnel.

À travers ce morceau, Azaya invite les couples à réfléchir sur l’importance de la paix intérieure et de l’amour véritable dans leurs vies. Un message qui résonne avec force, et qui rappelle que l’harmonie personnelle est le fondement de tout succès durable.

Il convient de préciser que ce nouveau titre d’Azaya sort à un moment où des rumeurs circulent autour de sa mésentente avec son épouse Djelikaba Bintou.