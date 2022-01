Des jeunes du quartier Lambanyi-Wariyah, dans la commune de Ratoma, sont massivement sortis ce samedi, dans les rues dudit quartier. Ils barricades les routes pour s’opposer disent-ils à la vente d’un terrain devant servir à la construction de la maison des jeunes du quartier.

«Nous manifestons pour notre maison des jeunes. C’est un endroit qui servait de terrain de jeu aux jeunes du quartier depuis le temps de Sékou Touré. Après le régime de Sékou Touré, une commission est venue avec à sa tête le fils de Lansana Conté, pour morceler le terrain et nous a laissé ce petit espace. Après, certains éléments sont venus récupérer le petit espace et vendre à une tierce personne. En 2020, on a adressé des courriers aux autorités pour nous aider à être les seuls propriétaires de cet espace. Mais personne n’a levé le petit doigt. Un certain Mamadou Alpha Sow, qui se dit propriétaire du domaine a commencé à occuper l’endroit. Nous également, on a bien aménagé l’endroit et il sert aujourd’hui à un terrain de jeu et de regroupement de la jeunesse du quartier Wariyah. Hier depuis 3h du matin, 10 pickups de la gendarmerie sont venus pour nous bloquer l’accès. Puisqu’on s’oppose à cela, c’est pourquoi il y a ces affrontements. Le terrain qu’il réclame est bâti sur un domaine public», a expliqué Bemba Condé, un des jeunes du quartier.

Parmi les jeunes manifestants, un a été blessé. Évacué dans une clinique de la place, Seydouba Youssouf CAMARA explique la scène :

«C’est un pick-up de la gendarmerie qui m’a touché. Le chauffeur a fait exprès, il a orienté la direction vers ma personne. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes sur nous, ils sont entrés dans les familles pour arrêter des jeunes».

Au moment où nous mettions cet article en ligne (11h 30), les pick-up de la Police et de la Gendarmerie, étaient toujours postés sur place.