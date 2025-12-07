La Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a annoncé ce lundi le décès de Doussou Keita, épouse du capitaine du Syli National, Issiaga Sylla. Elle s’est éteinte à Tunis, à la suite d’une courte maladie, précise le communiqué officiel.

Dans cette épreuve douloureuse, la Féguifoot exprime tout son soutien au défenseur guinéen. Le président de l’instance dirigeante, les membres du Comité exécutif, le Secrétaire général ainsi que l’ensemble du personnel adressent leurs condoléances les plus attristées à Issiaga Sylla et à toute la famille du football guinéen.

La Fédération annonce qu’un communiqué ultérieur précisera le programme des obsèques.

Que l’âme de Doussou Keita repose en paix.