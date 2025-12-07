Dans la matinée de ce dimanche, des militaires béninois sont apparus sur la télévision publique pour annoncer qu’ils avaient « démis de ses fonctions » le président Patrice Talon, qui devait pourtant quitter le pouvoir en avril prochain, après dix années au sommet de l’État.

Selon ces militaires, le lieutenant-colonel Tigri Pascal a été nommé à la tête d’un « Comité de la refondation militaire ».

D’après une information de RFI, l’entourage du président affirme pour sa part que la situation est maîtrisée et assure que Patrice Talon se trouve en sécurité.

À Cotonou, l’atmosphère reste tendue : des détonations ont été entendues dans le secteur du port et à proximité de la présidence il y a quelques heures. Une source sécuritaire, contactée par la radio internationale francophone RFI, évoque une tentative de coup d’État en cours. Depuis, la circulation aux abords du palais présidentiel est strictement contrôlée et des hélicoptères, aperçus dans le ciel de la capitale, semblent survoler la zone.