Dans une déclaration faite ce samedi 7 décembre 2024, les Forces vives de Guinée condamnent fermement le kidnapping du journaliste Habib Marouane Camara. Selon les responsables de cette plateforme, le communiqué du parquet affirmant que le journaliste a été arrêté sans ordre des autorités traduit un manque de volonté de faire toute la lumière sur ce dossier. Déclaration!

Les Forces Vives de Guinée (FVG) expriment leur profonde indignation suite au kidnapping, le 3 décembre 2024, à Conakry, du journaliste Habib Marouane Camara par des gendarmes armés, qui l’ont conduit vers une destination inconnue, en dehors de toute procédure judiciaire.

Les Forces Vives de Guinée condamnent avec la plus grande fermeté la violence et la brutalité qui ont caractérisé l’enlèvement de Habib Marouane Camara, attestant de la cruauté et de la barbarie d’un régime allergique à toute critique et déterminé à faire taire toute voix dissonante.

En effet, selon les témoignages recueillis auprès de l’épouse du journaliste, en état de famille, et du directeur de publication du journal en ligne Le Révélateur 224, Alpha Madiou Bah, un pick-up de la gendarmerie a fait irruption devant son véhicule. Des gendarmes en sont descendus, ont brisé le pare-brise du véhicule de Marouane, l’ont extrait par le pare-brise cassé, l’ont frappé violemment avec des matraques et l’ont amené dans un état d’inconscience.

Il est à noter qu’une semaine auparavant, le mercredi 27 novembre 2024, un collectif d’avocats de Marouane avait alerté le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry sur une menace d’enlèvement pesant sur leur client.

Ce qui est plus préoccupant, c’est ce communiqué du parquet près le tribunal de première instance de Dixinn, qui soutient que « l’arrestation d’Habib Marouane Camara a été opérée sans ordre des autorités constituées ».

Ce communiqué, signé par le substitut du procureur de la République, n’augure-t-il pas une disparition forcée, en raison de sa ressemblance troublante avec le mode opératoire utilisé dans les cas de Foniké et Billo ?

Compte tenu du refus des autorités d’assumer toute responsabilité dans le kidnapping et la disparition du journaliste, les Forces Vives de Guinée n’ont aucune confiance dans la capacité et la volonté de la justice de mener des enquêtes susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité dans une opération d’enlèvement et de séquestration d’un citoyen menée par la gendarmerie nationale.

Les Forces Vives de Guinée saluent les prises de position responsables de certains partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Guinée, notamment l’ambassade des États-Unis et les Nations unies, ainsi que des organisations de défense des droits de l’homme, des associations et des syndicats de professionnels de la presse.

Ces acteurs, à travers des déclarations et des communiqués rendus publics, se sont préoccupés du sort du journaliste Marouane Camara. Certains n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation et d’interpeller les autorités.

Rester silencieux face à de tels actes de barbarie nous rend tous complices des violations massives et récurrentes des droits de l’homme et des libertés publiques en cours dans notre pays, ainsi que du projet de confiscation du pouvoir politique par le CNRD.