Lagos, Nigeria, 1er décembre 2023 – La banque globale de l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, a une fois de plus démontré ses prouesses sur la scène internationale en remportant neuf prix prestigieux lors des Bankers Awards 2023, organisés par The Banker Magazine, une publication du Financial Times of London, le plus grand journal financier du monde.

Parmi les prix prestigieux décernés à la Banque lors d’une cérémonie de remise des prix à Londres, au Royaume-Uni, jeudi, figure, le très convoité prix de la Banque de l’année Afrique 2023, qui consolide sa position d’institution financière de premier plan sur le continent africain.

Les filiales de la Banque ont également été élues Banque de l’année dans huit des vingt pays où elle opère en Afrique. Les gagnants sont UBA Cameroun, UBA Tchad, UBA Ghana, UBA Côte d’Ivoire, UBA Mozambique, UBA Congo, UBA Sierra Leone, et UBA Tanzanie, soulignant la domination et l’impact de la banque sur les différents marchés africains. Il convient de noter que c’est la deuxième fois au cours des trois dernières années que la Banque remporte le prix régional de la meilleure banque en Afrique, puisqu’elle avait remporté le prix en 2021.

Le directeur général du groupe UBA, Oliver Alawuba, qui a reçu les prix au nom de la banque panafricaine, a exprimé sa gratitude et son enthousiasme à l’égard de ces récompenses, et a déclaré que ces reconnaissances confirment que la banque est sur la bonne voie dans son objectif de consolider sa position de leader en Afrique et de créer de la valeur ajoutée pour ses parties prenantes.

« UBA est honorée d’être nommée Banque de l’année dans ces huit pays et de recevoir le prix global pour l’Afrique. Cet exploit témoigne du travail acharné, du dévouement et de l’esprit d’innovation de l’ensemble de l’équipe de l’UBA. Nous restons déterminés à fournir des services bancaires de premier ordre qui ont un impact positif sur la vie de nos clients à travers le continent » a-t-il ajouté.

M. Alawuba a poursuivi en déclarant : “Nous devons remercier nos millions de clients à travers le monde et nos milliers d’employés pour cela. C’est grâce à eux que nous continuons à gagner et à recevoir ces récompenses”.

Les Bankers Awards sont largement considérés comme une référence en matière d’excellence bancaire à l’échelle mondiale, et les multiples victoires de l’UBA soulignent l’engagement de l’institution à fournir des services financiers exceptionnels et une intermédiation financière de qualité supérieure sur le continent. En tant que Banque africaine de l’année, UBA a démontré sa capacité à naviguer dans les complexités du paysage bancaire africain et à émerger en tant que force motrice de la croissance économique et de l’inclusion financière.

S’exprimant plus tôt sur l’excellence constante de UBA dans le secteur des services financiers à travers le continent, qui a valu à la banque de grandes accolades au fil du temps, la rédactrice en chef du Banker, Joy Macknight, a déclaré que, comme toujours, UBA reste un vainqueur clair à travers un large éventail de critères, ayant réalisé des performances impressionnantes sur l’ensemble de son empreinte, avec une forte performance financière sur la plupart de ses marchés.

“Au cours d’une année de forte concurrence entre les principaux groupes bancaires du continent, UBA a pris l’avantage sur ses rivaux en remportant le prix de la Banque de l’année pour l’Afrique pour la deuxième fois en trois ans. Félicitations. Ce prix reconnaît la force de la banque dans toute l’Afrique, y compris sur ses marchés les plus compétitifs”, a déclaré M. Macknight.

Depuis 1926, le prix de la Banque de l’année récompense le meilleur de la banque mondiale et est considéré comme la norme du secteur en matière d’excellence bancaire.

Récemment, UBA a remporté les 2023 FMDQ Gold Awards dans trois catégories : meilleur fournisseur de liquidités pour les opérations de change, établissement de négociation de l’année et meilleur fournisseur de liquidités pour le marché monétaire. Cette reconnaissance est une nouvelle preuve de l’impressionnante solidité du capital de UBA et de sa capacité à fournir des liquidités au marché financier nigérian, même face aux dures réalités économiques. Malgré les vents contraires, le groupe UBA a constamment maintenu sa position de première institution financière du Nigeria.

En juin, le groupe bancaire a annoncé des résultats financiers semestriels impressionnants, et a encore amélioré ses performances au cours du troisième trimestre 2023, avec un résultat avant impôt (PBT) qui a grimpé à 502,01 milliards de nairas, des fonds d’actionnaires solides à 1 778 milliards de nairas, et un total des actifs atteignant 16 24 milliards de nairas.

Ces chiffres exceptionnels reflètent non seulement la force institutionnelle de UBA, mais démontrent également sa position de modèle d’entreprise au Nigeria et dans toute l’Afrique.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de trente-cinq (35) millions de clients, à travers 1 000 bureaux d’affaires et points de contact avec la clientèle dans 20 pays africains. Présente à New York, Londres, Paris et Dubaï, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l’Afrique grâce à des services bancaires de détail, commerciaux et d’entreprise, des paiements transfrontaliers innovants et des transferts de fonds, le financement du commerce et des services bancaires connexes.