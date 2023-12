L’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme (OGDH) dénonce les cas de morts enregistrés pendant les manifestations sur l’axe la route le Prince. A l’espace de deux semaines, trois jeunes sont tombés sous les balles des forces de l’ordre sur l’axe entre Cimenterie, Cosa et Hamdallaye.

Le chargé de la communication de l’OGDH, Alseny Sall, regrette le retour de ces pratiques qui ont existé pendant le régime d’Alpha Condé. « Vous savez que c’est des pratiques que nous avions connues en Guinée pendant le précédent régime, mais on nous avait promis qu’on allait plus revivre ces pratiques. Aujourd’hui, ce qui est plus inquiétant, c’est la banalité avec laquelle on utilise les armes à feu pendant le maintien de l’ordre », a réagi Alsény Sall dans l’émission « Le Supplément » sur FIM FM de ce jeudi 7 décembre 2023.

Ce responsable de l’OGDH rappelle les dispositions de la loi sur le maintien de l’ordre qui prévoit qu’à chaque fois qu’une arme est utilisée dans le maintien de l’ordre, le chef d’équipe a l’obligation de faire un rapport d’incident pour justifier l’utilisation de cette arme. « Pour nous, si cela se faisait régulièrement, ça allait aboutir à des enquêtes judiciaires », estime ce défenseur des droits humains.

Les manifestations enregistrées ces derniers temps à Conakry font suite aux coupures intempestives d’électricité qui fait partie des services sociaux de base dont les citoyens ont besoin pour vivre. Même si Alseny Sall déplore le comportement de certains manifestants, il estime cependant que cela ne donne pas la possibilité aux services de sécurité de tirer sur les jeunes.

« Le constat qui est fait, il est très facile d’utiliser les armes à feu contre les manifestants au niveau de l’axe, même si nous déplorons aussi que des jeunes sortent souvent dans la rue, bloquent la circulation et empêchent les citoyens de vaquer à leurs préoccupations. Quand de telles situations arrivent, c’est tout à fait normal que les autorités interviennent pour arrêter ceux qui sont responsables de trouble à l’ordre public, leur faire subir la rigueur de la loi. Mais malheureusement il y a une espèce de banalisation de la vie humaine sur l’Axe. Et nous pensons qu’il y a une impunité qui est garantie à ceux qui font ces pratiques-là ».