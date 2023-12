Les associations de presse et le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) ont déclaré le Premier ministre, Bernard Goumou, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo et le DG de l’ARPT, Mamady Doumbouya comme étant des “ennemis de la presse”. Cette déclaration est consécutive aux restrictions des réseaux et au brouillage des ondes depuis le 24 novembre 2023.

DÉCLARATION CONJOINTE NUMÉRO 002/AP/SPPG/2023

–Conformément à la déclaration conjointe des associations de presse et du syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) publiée le lundi 4 décembre 2023;

-Constatant la fin, ce mercredi 6 décembre 2023 à 23h59, de l’ultimatum donné dans ladite déclaration.

-Vu que le brouillage des ondes Fm et la restriction des réseaux sociaux persistent encore.

Le comité de coordination de la mise en œuvre du plan de riposte aux actes et actions attentatoires à la liberté de la presse décide de ce qui suit:

Les personnalités dont les prénoms, noms et fonctions suivent sont déclarées ennemis de la presse. Ce sont :

• Dr Bernard Goumou (Premier Ministre) ;

• Djiba Diakité (PCA du Conseil national de régulation et télécommunications) ;

• Ousmane Gaoual Diallo (Ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie numérique) ;

• Mamady Doumbouya (Directeur Général de I’ARPT) ;

• Adama Condé (DGA de l’ARPT);

En attendant le boycott des activités de l’ensemble des organes de la transition dont la date de mise en œuvre sera communiquée ultérieurement, les médias privés sont invités à bouder toutes activités organisées par les départements et services dirigés par les personnes susmentionnées.

Les médias privés sont également invités à s’abstenir de couvrir les compte-rendus du conseil des ministres lorsqu’ils sont faits par Ousmane Gaoual DIALLO.

Conakry, le 7 décembre 2023

Les associations de presse et le SPPG