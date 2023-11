Après trois mois de négociations avec le gouvernement qui n’ont pas abouti à un résultat escompté, le mouvement syndical guinéen a annoncé ce mardi 06 novembre 2023, un préavis de grève générale.

Cette décision a été prise au terme d’une assemblée générale extraordinaire tenue à la bourse du travail, en présence des principaux leaders syndicaux et des travailleurs. A en croire Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG qui a porté la voix de l’ensemble des travailleurs, le malentendu avec le gouvernement est arrivé au sommet: « Nous avons déposé auprès des autorités une plateforme revendicative. Nous avons négocié depuis trois mois sans succès. L’incompréhension a atteint le sommet. C’est pourquoi nous nous sommes retournés vers nos mandants pour savoir quelle est la conduite à tenir. Ils viennent de nous dire qu’ils souhaitent qu’on prépare un préavis de grève que nous allons déposer dans les heures qui suivent », a annoncé le syndicaliste au sortir de la salle.

Il ajoute que « La voix des travailleurs, c’est la voix de Dieu. Ce sont eux qui nous ont mandatés et qui nous ont mis là où nous sommes aujourd’hui. Donc, nous sommes allés à la table de négociation en leur nom. S’il y a une incompréhension, on retourne vers eux. C’est ce que nous avons fait. Ils nous ont dit qu’il fallait déposer un préavis de grève. Et c’est ce qui sera fait dans les heures à venir », a conclu Abdoulaye Sow.

Reste désormais à savoir si les autorités vont anticiper pour faire des propositions avant que ce délai n’arrive à échéance.