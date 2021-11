Le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) a tenu une conférence le mercredi 04 novembre 2021. Au cours de laquelle le bureau politique du parti demande la remise en liberté de l’ex-président Alpha Condé évincé par l’armée le 5 septembre 2021.

Une rencontre qui continue de susciter des réactions au niveau de la sphère politique. Interrogé sur la question ce samedi 6 novembre 2021, le président du Rassemblement pour la Rainaissance et le développement estime que ces membres de l’ancien parti au pouvoir ne doivent pas tenir ces genres de débats. Selon Abdoulaye Kourouma ce sont eux qui ont poussés le président dans cette situation.

«Ceux qui anime ces débats au niveau du RPG Arc en ciel, ce sont eux qui ont amenés cette situation dans le pays à travers leurs gestions au niveau des institutions et des départements qu’ils dirigeaient. Et qui ont refusés de dire la vérité au président Alpha Condé qui ne cherchait qu’à profiter. Donc si quelqu’un doit s’inquiéter de la libération de Alpha Condé c’est pas eux. Ils ont refusé de travailler et ils se sont arrangés au côté de leurs intérêts. Ce qu’ils disent c’est faux, ils ne s’inquiètent pas pour Alpha Condé», affirme t-il.

Plus loin, le leader du RRD demande au CNRD de procéder à l’audit des anciens membres du gouvernement.

«Je pense la seule chose que le CNRD doit faire, c’est de laisser le RPG tenir régulièrement ses réunions. Mais ceux qui ont conduit le pays dans ce chaos à travers leurs gestions et leurs comportements doivent être entendus. Ils doivent être écarter du débat politique. Moi je peux vous rassurer que ces prédateurs ont de l’argent, ils ont réussi à piller. La plus part d’entre eux ont de l’argent où des sociétés anonymes dans la logistique, les mines et les transports . Donc si le CNRD ne s’occupe pas de cette situation, ils s’occuperont d’eux», renchéri t-il.

A la question de savoir si le parti de l’ex président président déchu est une menace pour le gouvernement de transition, cet acteur politique répond en ces termes:

«l’ancien chef n’aime jamais la réussite du nouveau chef, il cherche à mettre les bâtons dans les roues du nouveau. Et donc il est certifié que la plus part d’entre eux traînent des casseroles», a t-il conclu