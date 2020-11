Plusieurs cas de morts ont été signalés après la proclamation des résultats provisoires par la CENI dans le pays. Face à cette situation, le forum des femmes parlementaires de Guinée a lancé des appels à toutes parties pour éviter un regain de violences après la publication des résultats définitifs qui seront donnés par la Cour constitutionnelle, ce samedi.

DECLARATION

Nous, femmes parlementaires de l’Assemblée nationale de Guinée, toutes sensibilités politiques confondues, réunies au sein du Forum des Femmes Parlementaires ; constatons avec regret, des tensions et violences dans certaines communes de la ville de Conakry ainsi que dans certaines villes de l’intérieur du Pays.

Notons que ces tensions et violences ont débuté au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier, avant même la proclamation des résultats provisoires par la CENI causant ainsi parmi nos concitoyens des pertes en vies humaines, de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels importants.

Nous condamnons fermement les violences qui ont lieu et sommes attristées par ces pertes en vies humaines.

Nous nous inclinons devant la mémoire des personnes disparues ; prions pour le repos de leurs âmes ; apportons notre compassion aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.

Nous notons cependant que des leaders politiques ayant pris part au scrutin présidentiel ont appelé à la poursuite des manifestations, intensifiant ainsi les tensions dans notre Pays à la veille de l’annonce des résultats définitifs du scrutin présidentiel par la Cour Constitutionnelle.

Préoccupées par le regain de violence que pourrait susciter cette annonce et engagées pour le maintien d’un climat stable et paisible dans notre Pays, nous tenons à prendre nos responsabilités en menant des activités de sensibilisation avant et après la proclamation des résultats définitifs de laCour Constitutionnelle.

Nous appelons donc tous les citoyens guinéens à la paix et à la quiétude sociale en Guinée.

Nous appelons également tous les leaders politiques à la responsabilité, à la retenue et au respect des lois républicaines.

Nous demandons au Gouvernement :

– De veiller à la sécurité des biens et des personnes

– D’Assurer l’ordre public et

– D’instruire les forces de l’ordre à utiliser les moyens conventionnels dans

leur mission de maintien de l’ordre.

Aux populations guinéennes :

– De préserver la quiétude sociale en ayant une attitude pacifique

– De manifester leur joie ou leur déception dans le respect des libertés

publiques et

– D’éviter tout comportement qui pourrait créer la division entre les

différentes communautés.

Vive la Guinée !

Vive la Paix !

Fait à Conakry le 6 novembre 2020

Le Forum des Femmes Parlementaires de Guinée