La Cour Constitutionnelle a proclamé ce samedi 07 novembre 2020, les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Elle confirme la victoire du président sortant Alpha Condé avec un score de 59, 50%.

Quelques après la publication de ces résultats, le président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo entouré de quelques membres de l’ANAD a organisé un point de presse à son domicile sis à la minière.

Dans sa déclaration, le principal opposant guinéen rejette «catégoriquement» les résultats de la cour constitutionnelle et appelle ses militants à défendre par tous les moyens légaux leurs votes.

« L’UFDG et l’ANAD profondément attaché au respect des règles et de principes de la démocratie et l’état de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre proclamé par la CENI et validé par la Cour constitutionnelle »

« J’ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je invite à défendre vos suffrages par tout les moyens légaux. Cet appel d’adresse également à tous mes compatriotes épris de justice et de démocratie notamment à ceux qui sont opposés au 3ème mandat. Pas de recul », a lancé Cellou Dalein Diallo.