Le dossier judiciaire impliquant le journaliste Djiba Millimouno a connu un nouveau développement ce mardi.

Alors qu’il devait être présenté devant le tribunal de première instance de Dixinn dans la matinée, son audition s’est finalement poursuivie dans les locaux du Haut Commandement de la Gendarmerie.

C’est son avocat, Me David Beavogui, qui a confirmé l’information dans la soirée à Guinée360. Selon lui, une confrontation est en cours entre son client et la plaignante.

“Une confrontation est actuellement en cours entre Djiba Millimouno et Maya Solution”, a indiqué Me Béavogui au téléphone.

Pour rappel, Djiba Millimouno a été interpellé jeudi dernier, à la suite d’une plainte déposée par une vlogueuse connue pour ses prises de position en faveur du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

Depuis son arrestation, le journaliste est placé en garde à vue au sein du Haut Commandement de la Gendarmerie.