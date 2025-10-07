Lors d’un meeting tenu le 4 octobre dernier aux États-Unis, l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a mis en avant la richesse minière dont dispose la Guinée. Alors que le pouvoir en place a lancé l’exploitation du projet Simandou, l’opposant guinéen a révélé le volume de bauxite que le pays devrait exporter cette année.

« Vous savez que cette année, le pays va exporter 200 millions de tonnes de bauxite, contre 20 millions en 2015 », a annoncé Cellou Dalein Diallo, rappelant le montant que les ressources minières ont rapporté à la Guinée au cours des cinq dernières années.

L’ancien Premier ministre a également souligné l’importance des revenus tirés du secteur minier pour l’économie nationale.

« Depuis 2017, nos exportations ont rapporté au pays 40 milliards de dollars. Lorsqu’on fait un petit pont, on dit mais ils ne voient pas les flux qu’ils ont accumulés au titre des impôts et taxes payés par le secteur minier », a-t-il ajouté.

Appelant ses partisans à revendiquer une meilleure redistribution des richesses minières, Cellou Dalein Diallo a insisté sur la nécessité d’une gestion équitable des revenus issus des exportations.

« Pour la CBG, chaque tonne exportée rapporte 11 dollars au Trésor public, au moment où le prix de la tonne était à 40 dollars. Aujourd’hui, le prix de la tonne est à 75-80 dollars », a-t-il conclu.

Cette sortie de l’opposant intervient dans un contexte où la valorisation des ressources naturelles et la transparence dans la gestion minière restent au cœur du débat politique en Guinée.