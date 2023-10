Quelques jours après la rentrée scolaire 2023-2024, plusieurs parents d’élèves peinent toujours à envoyer leurs enfants à l’école.

Une situation qui s’explique à la fois par la situation économique difficile que le pays traverse, mais aussi par le manque d’infrastructures scolaires et la situation des enseignants contractuels qui boudent les salles des classes pour non-paiement des arriérés de salaires.

Abordant la question ce samedi 7 octobre 2023 à l’assemblée générale de l’UFDG, le vice-président de cette formation politique n’a pas manqué de mots pour dénoncer cet état de fait.

“J’ai pitié de la Guinée, je suis triste pour mon pays. Les enfants ne peuvent pas aller à l’école, les parents ne peuvent pas acheter de cahiers, les gens sont obligés de se mobiliser pour acheter les table-blancs. J’ai participé moi-même à payer de l’argent de ma poche pour acheter des table-blancs pour ma ville natale qui est Kindia. Aujourd’hui il n’y a pas de cahiers, pas de table-blancs, il n’y a pas d’école, pas de classe, les enseignants sont presque en grève”.

Face à cette situation, le vice-président de l’UFDG demande à Guillaume Hawing ministre actuel de l’Enseignement pré-universitaire de démissionner.

“Dans une situation comme ça le ministre de l’Enseignement pré-universitaire devrait se remettre en cause et avouer son incapacité à diriger ce ministère et aller simplement remettre sa lettre de démission au colonel Doumbouya. C’est le minimum qu’il pouvait faire, quand on vous confie un ministère et vous vous rendez compte que vous êtes incapables de gérer ce ministère, vous rendez votre démission”.

D’ailleurs, selon Fodé Oussou, Colonel Mamadi Doumbouya devrait renvoyer du gouvernement plusieurs ministres après l’évaluation des ministères au mois de juillet dernier.

“Vous ne pouvez pas mettre en place un gouvernement pendant 2 ans, vous évaluez les performances du gouvernement, vous vous rendez compte qu’il y a des médiocres, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont ministres et vous continuez à les garder”, a conclu ce cadre de l’UFDG.