Après la première édition à Bamako, l’année dernière, la seconde édition du Grand SUMU Lambetigui s’est déroulée à Conakry, ce samedi 7 octobre 2023. Le public (guinéen, malien et burkinabè) a été bercé par la voix mélodieuse de Nouman Kouyaté de la RTG et son collègue de l’ORTM du Mali.

À l’initiative du président du Conseil national de la transition (CNT) de Guinée, Dr Dansa Kourouma et celui du Mali, colonel Malik Diaw, cette 2e édition du Grand SUMU Lambetigui s’est déroulée à Conakry. C’est un événement au cours duquel les griots font raviver le passé glorieux des peuples d’Afrique. Gardiens de l’histoire, ils racontent les exploits des grands hommes qui ont marqué leur temps; et les liens d’amitié et de fraternité entre les nations. « Nous avons voulu organiser cette activité ou apporter notre soutien à cette activité pour assister notre Naman Kouyaté à véhiculer ces idéaux de paix, d’unité et d’entente entre les composantes de notre pays. Les idéaux de paix et d’entente entre les peuples guinéens, maliens, burkinabé et les peuples d’Afrique noire», explique Dansa Kourouma.

Faisant allusion aux transitions militaires dans plusieurs pays, il a ajouté que le continent africain traverse une phase importante de son histoire. «Nous avons vu nos pères fondateurs utiliser le label de la culture pour mettre fin aux guerres, utiliser la culture pour renforcer les liens d’amitié et de fraternité. Nous suivons les mêmes pas, les pas de nos pères fondateurs et de nos aînés qui ont utilisé la culture comme un moyen de pacification, d’éducation populaire et d’unification des peuples et les artistes se trouvent au cœur de ce processus. C’est pourquoi, le CNT Guinée a organisé cet événement parce que la musique, la parole des griots où des paroliers, c’est une opportunité de rappeler les hauts faits de l’histoire, de chasser la haine dans nos cœurs, de renforcer nos liens de fraternité pour qu’on puisse ensemble chasser le néocolonialisme, la pauvreté, de chasser toute forme de domination du continent Africain».

Le CNT du Mali s’est fait représenter à cet évènement par son 2e vice-président, Assarid Ag Imbarcaouane. «Comme le président feu Ahmed Sékou Touré a l’habitude de dire : le Mali et la Guinée, sont deux poumons dans un même corps. Le spectacle auquel nous avons assisté est un spectacle guinéo-malien et même burkinabè dans certaines régions. Donc, nous avons assisté à un très beau spectacle», a-t-il déclaré.

Selon Assarid Ag Imbarcaouane, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, avait souhaité, en personne, venir y assister. «Je voudrais dire merci au public et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette édition du Grand SUMU Lambetigui. Le président Malik Diaw aurait souhaité être ici, mais vous connaissez la situation dans notre pays. Je voudrais demander à ceux qui sont venus de prier pour nous. De prier pour le peuple malien, le président Assimi Goïta et le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diaw. Malheureusement, aujourd’hui, c’est une véritable guerre qui a été déclenchée dans le nord du pays».

Du côté du Burkina Faso, c’est l’honorable Ousmane Diallo, 3e vice-président de l’assemblée législative de la transition qui a conduit la délégation. « Je prends la parole ici, au nom et au titre du Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Le président Dr Ousmane Bougouma voulait personnellement être parmi nous, ici, aujourd’hui. Mais, vu son agenda chargé, il n’a pas pu effectuer le déplacement. Donc, c’est pour cette raison qu’il nous a demandé de venir participer à cette activité qui parle de nos coutumes, de notre histoire. Alors, ce que nous venons de voir cela montre que nous avons une belle histoire entre les peuples de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Donc, au nom du président de l’Assemblée législative du Burkina Faso, nous remercions Dr Dansa Kourouma, le président du CNT de Guinée pour l’invitation et une fois encore cela nous a permis de comprendre beaucoup de choses», a laissé entendre l’honorable Ousmane Diallo.

L’évènement s’est déroulé jusqu’à 1h du matin et retransmis directement sur la RTG 2 et ORTM. Rendez-vous l’année prochaine pour la 3e édition.