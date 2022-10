L’école primaire construite sur les ruines de l’ex domicile de Cellou Dalein Diallo a été baptisée ‘’Barry Diawadou’’. L’établissement a été inauguré ce vendredi 7 octobre 2022, par le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation.

L’établissement comprend deux blocs composé de 18 salles de classe, 3 bureaux administratifs, 1 bibliothèque, 1 infirmerie, 2 magasins, une cantine scolaire et une salle de formation pour les enseignants. Le directeur communal de l’éducation de Dixinn a dit que la construction de cette école est un soulagement pour les habitants de ladite commune.

«Je me réjouis de cette action salvatrice des autorités de la transition dans ma circonscription. Au nom de tout le personnel enseignant et encadreurs, élèves et parents d’élèves de Dixinn, je remercie les autorités du pays. Nous tiendrons ce bijou comme la prunelle de nos yeux, parce qu’elle permettra de réduire le manque d’infrastructures scolaires auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi l’envoi des enfants dans des écoles privées qui sont coûteux», a exprimé Mamady Konaté.

Présidant la cérémonie, Guillaume Hawing a souligné que cette inauguration reste un grand jour pour toute la communauté éducative guinéenne, particulièrement celle de la commune de Dixinn.

«C’est aussi un grand jour pour de nombreux enfants qui étaient soit privés de leur droit fondamental à l’éducation, soit contraints de parcourir de longues distances pour se rendre à l’école avec tous les risques liés à leurs mobilités. La construction de cette infrastructure s’inscrit dans la démarche irréversible de récupération des domaines de l’État engagé par le CNRD pour le bien de tous y compris l’une des couches les plus vulnérables. Cet édifice recevra dans les prochains jours, 600 enfants et cela allège les charges éducatives de nombreuses familles. Nous prenons la promesse de poursuivre de telles initiatives tant en zone urbaine que rurale afin de créer de meilleures conditions de travail et d’apprentissage», a laissé entendre le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation.

A noter que le coût de financement de cet édifice s’élève à 12 milliards de francs guinéens, entièrement financé par la présidence de la République. La construction n’a duré que six mois.