Aucune issue n’est toujours pas trouvée entre le quatuor et le gouvernement de la transition, menant au cadre de dialogue inclusif. Ce vendredi, ces coalitions (ANAD, Rpg et alliés, FNDC politique, et la CORED), ont aussi rejeté les missions des facilitatrices qui ont entamé leurs démarches au sein des structures politiques.

Guinée360 vous propose une déclaration à cet effet:

Les quatre Coalitions soussignées avions noté l’intention des facilitatrices et du Premier ministre Chef du Premier gouvernement à rencontrer les différentes Coalitions politiques pour discuter des conditions liées à la conduite de la transition Guinéenne.

Suite à la publication du décret créant le nouveau cadre de dialogue et de l’arrêté 2628 du Premier ministre portant nomination des facilitateurs, nos quatre Coalitions politiques ont successivement récusé les deux cadres à travers deux déclarations formelles et irrévocables.

En conséquence de ce qui précède, nos quatre Coalitions déclinent l’offre de rencontre des facilitatrices et du Premier ministre tout en les invitant à prendre en compte, au préalable, nos recommandations pour une gestion consensuelle de la transition indispensable à un retour paisible à l’ordre constitutionnel.

Conakry, 07 octobre 2022

P/ L’ANAD P/ LA CORED P/ LE RPG AEC ET ALLIÉS P/ LE FNDC POLITIQUE