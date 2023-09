Conakry, Guinée, le 6 septembre 2023 – Le développement du projet Simandou en Guinée vient d’atteindre une nouvelle étape cruciale. La cérémonie de signature de l’Accord d’Investissement et de Coopération pour les Blocs 1 et 2 de la Mine de Fer de Simandou et son Projet d’Infrastructure s’est tenue à Pékin entre Winning Consortium Simandou et China Baowu Resources Ltd, représentés par Lv Xiaohui, Présidente-Directrice Générale de Winning Consortium Simandou, et Shi Bing, Président de China Baowu Resources Ltd.

En septembre de l’année dernière, Winning Consortium Simandou et China Baowu Iron & Steel Group avaient jeté les bases en signant les termes essentiels d’un accord d’investissement et de coopération. Cet accord visait à établir une plateforme de collaboration pour le développement du projet Simandou. Depuis juillet de cette année, Winning Consortium Simandou a également conclu des accords fondamentaux avec le Gouvernement Guinéen et d’autres partenaires de l’industrie, dont l’accord des Actionnaires de la Compagnie du TransGuinéen et l’Accord de Co-Développement.

Aujourd’hui marque une autre étape décisive dans l’avancement du projet Simandou. Le nouvel accord consolide un partenariat stratégique entre Winning Consortium Simandou et China Baowu Iron & Steel Group, le plus grand producteur d’acier au monde. Il est destiné à accélérer les progrès remarquables et les réalisations que Winning Consortium a accomplies au fil des années sur le projet Simandou. Winning Consortium Simandou emploie désormais environ 10 000 employés locaux et reste résolument engagé dans l’amélioration des infrastructures locales, la création d’opportunités d’emploi, la garantie de la santé et de la sécurité, la protection de l’environnement et la contribution au développement communautaire, le tout dans le cadre de normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) reconnues à l’échelle mondiale.

En étroite collaboration avec le Gouvernement Guinéen et d’autres partenaires d’investissement, Winning Consortium Simandou et China Baowu Iron & Steel Group mettent en commun leurs forces respectives pour œuvrer conjointement au développement économique et social durable de la Guinée. Ils ambitionnent d’avoir un impact durable sur le bien-être de la population guinéenne.

Notes

Winning Consortium Simandou est un conglomérat d’entreprises, notamment le groupe Winning International Group de Singapour, Shandong Weiqiao Group de Chine (une filiale de China Hongqiao Group) et United Mining Supply International (UMS). Avec une capacité de production annuelle de 50 millions de tonnes de bauxite et une vaste expérience dans la construction et l’exploitation du chemin de fer Dapilon-Santou et du port de Dapilon en Guinée, Winning Consortium bénéficie d’avantages uniques en matière de ports, de transbordement et de transport maritime. Les droits miniers des Blocs de Minerai de Fer de Simandou No.1 et No.2 sont désormais détenus par Winning Consortium Simandou Holding Company Limited, avec des réserves de minerai de fer totalisant 1,8 milliard de tonnes.

China Baowu Iron & Steel Group est la plus grande entreprise sidérurgique du monde. Dirigé par le groupe, le consortium Baowu regroupe des entreprises sidérurgiques nationales de premier plan, des développeurs d’infrastructures et des investisseurs stratégiques, tous dédiés au développement conjoint du projet Simandou en Guinée.