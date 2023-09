Le ministre porte-parole du gouvernement a fustigé le comportement des acteurs des Forces vives de Guinée (FVG) qui ‘‘envoient les jeunes dans la rue’’ et ‘‘restent terrer chez eux’’.

Ousmane Gaoual Diallo soutient être sorti avec les manifestants sur le terrain tout le temps qu’il était dans l’opposition. ‘‘Si, eux, ils ont peur de sortir qu’ils ne poussent pas les enfants à sortir, c’est très méchant. (…) Moi, j’ai appelé à des manifestations dans ce pays sûrement les plus dures, jamais je ne suis resté à la maison, j’ai pris des cailloux, j’étais dans la rue, même quand les manifestations étaient interdites, je suis sortie’’, a fustigé Ousmane Gaoual Diallo.

Le ministre Gaoual dit-il ‘‘vrai’’ en soutenant être toujours descendu sur le terrain à l’occasion de toutes les manifestations organisées par l’Ufdg et ses alliés? Pas besoin d’aller trop loin pour démentir cette affirmation.

En 2020, le Fndc dont l’Ufdg était membre avait lancé une résistance active à partir de février contre le 3e mandat d’Alpha Condé. Aucun des leaders politiques n’était sorti dans la rue. Ce qui avait, à l’époque, irrité Elie Kamano. «Ils vont encore envoyer les enfants d’autrui dans la rue pendant qu’eux, ils seront à la maison, à l’abri, vous ne verrez aucun parent de près ou de loin de ces leaders dans la rue et surtout en ces temps de maladie que nous courons. C’est ça mon problème. Il faut être en adéquation avec nos idéaux. Tu ne peux pas dire que tu es dans un combat pendant qu’en réalité, tu ne te donnes pas les moyens qu’il faut pour aller au bout de ce combat. Et parmi les moyens qu’il faut, c’est leur présence sur le terrain. C’est d’ailleurs le plus grand moyen et le meilleur. Moi personnellement, si je suis arrêté, si je suis touché, cela a un écho plus grand que lorsqu’un citoyen lambda est tué dans la rue. Ça tout le monde le sait. Voilà, donc mon problème, les gens qui refusent de prendre des balles, des gens qui refusent d’être arrêtés, ces gens sont très mal placés pour demander aux gens de descendre dans la rue, c’est ça mon problème», avait déploré le reggaeman qui avait fini par quitter le Fndc.

Il est déplorable qu’un membre du gouvernement tente de nier ou de justifier les cas de morts pendant les manifestations pour accuser les organisateurs. L’exercice du pouvoir ne doit pas nous faire perdre notre humanisme. Quand on occupe des hautes fonctions, il est recommandé d’avoir de l’humilité. L’ancien Premier ministre, Kassory Fofona, pour ne citer que celui-ci, l’a appris à ses dépens. En 2020, il avait déclaré : «Je préfère l’ordre à la loi», justifiant ainsi la militarisation de l’Axe. Aujourd’hui, il croupit depuis plus d’un an à la Maison centrale de Conakry. L’histoire est têtue.