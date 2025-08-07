Coup de tonnerre dans la sphère politique guinéenne. Le président du parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD), Dr Mamadou Mouctar Diallo, a officiellement démissionné de ses fonctions ce mercredi 6 août 2025, annonçant par la même occasion son retrait définitif de la vie politique. L’annonce a été faite par le Bureau Exécutif National du parti, qui dit prendre acte de cette décision « avec regret, respect et une profonde émotion ».

Fondateur et figure emblématique du NFD, Mouctar Diallo quitte ainsi la scène politique après plus de trente ans d’engagement au service de la démocratie, de la justice et du progrès en Guinée. Le parti lui a rendu un hommage appuyé, saluant en lui « un grand leader et homme d’État » dont le parcours est présenté comme exemplaire, marqué par « le sacrifice, l’idéal démocratique et la fidélité à la République ».

L’ancien ministre de la Jeunesse, connu pour son franc-parler et sa proximité avec la jeunesse, laisse derrière lui un héritage politique salué par ses pairs et ses partisans. Le NFD évoque notamment « sa contribution déterminante à l’éveil citoyen, à la promotion des valeurs démocratiques et à l’émergence d’un leadership jeune, engagé et responsable ».

Pour assurer la transition, le Bureau Exécutif du parti a désigné Madame Souadou Fofana, actuelle secrétaire nationale du Comité des Femmes (CNF), comme présidente intérimaire. Elle assurera la direction du parti jusqu’à la tenue d’un congrès électif, dont la date sera annoncée prochainement.

Malgré le départ de son leader historique, le NFD affirme rester fidèle à ses valeurs fondatrices – justice, solidarité, démocratie et progrès – et voit dans cette transition une opportunité de renouveau. « Le départ du Président fondateur ne clôt pas la lutte : il en trace une nouvelle étape », souligne le communiqué.

Le Bureau Exécutif a par ailleurs lancé un appel à la mobilisation et à l’unité de tous les militants, responsables et sympathisants du parti, en Guinée comme dans la diaspora. « Notre détermination est intacte. Notre engagement demeure inébranlable », conclut le communiqué.