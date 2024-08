A l’occasion du lancement de la mise en place de l’assurance maladie par la caisse de prévoyance sociale dont il a présidé, le Premier ministre a indiqué que l’organisation des élections pour sortir de la transition n’est pas une fin en soi pour la Guinée.

“C’est pour dire que le processus de transition qui est en cours est une transition, comme je l’ai dit plusieurs fois, de ‘‘State building’’. On ne peut pas changer les choses en disant que l’essentiel c’est d’organiser des élections d’une manière ou d’une autre. Et on croira qu’il suffit, disons, de personnages providentiels qui vont changer les choses. C’est un système qu’il faut mettre en place. Et ce système c’est cette construction pas à pas des leviers et des instruments permettant à l’Etat de mieux orienter toute cette politique qu’elle soit sociale, économique ou des différentes autres natures”, a déclaré Bah Oury.

Cette sortie de Bah Oury intervient dans un contexte de tensions entre les autorités de la transition et les forces vives de Guinée qui exigent le retour à l’ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2024.