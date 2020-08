La désignation d’Alpha Condé comme candidat à l’élection présidentielle de 2020 continue de faire réagir les acteurs politiques.

Après Saikou Yaya Barry de l’UFR, c’est au tour du président du parti Union Démocratiques pour la Renaissance de la Guinée (UDRG), de se prononcer sur le sujet.

Bah Oury, voit derrière cette candidature du chef de l’État, un risque d’instabilité dans le pays et pourquoi pas au niveau de la sous-région.

En acceptant de se porter candidat de la mouvance présidentielle au compte de la prochaine présidentielle, Alpha Condé aura trahit son serment, dénonce cet opposant.

«La candidature quasi-officielle pour un troisiéme mandat de M. Alpha Condé en dépit de la limitation constitutionnelle à 2 mandats, plonge encore davantage la Guinée dans une logique aventureuse et dangereuse pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région.

Cette situation déplorable au regard des luttes démocratiques antérieures jalonnées de tragiques répression est un recul pour la Guinée.

Le président Alpha Condé a renié son serment d’être le Mandela de la Guinée pour révétir les habits de Mugabé. En agissant ainsi il renie son passé. Il n’a pas compris que le temps du changement est venu. Il a préféré l’immobilisme politique et les répressions aux mesures de réformes économiques et de construction de l’unité et de la réconciliation nationales. Il est resté sourd face aux appels de sagesse », a écrit l’ancien ministre de la réconciliation nationale et leader de l’UDRG sur son compte Twitter