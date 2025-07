Face à l’aggravation des difficultés de mobilité à Conakry et dans les grandes villes de l’intérieur du pays, les autorités guinéennes annoncent un plan stratégique de renforcement du transport public. Le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a révélé ce lundi que plus de 250 bus supplémentaires sont attendus dans les mois à venir.

« Le président Mamadi Doumbouya nous a instruits de procéder à l’acquisition de 300 bus pour répondre aux besoins de déplacement des citoyens », a déclaré le ministre dans un entretien accordé à Kumpital.

Selon ce plan, plus de 120 bus seront affectés à la capitale, Conakry, pour desservir ses différents quartiers. Les principales villes de l’intérieur du pays — Kankan, N’Zérékoré, Labé, Mamou et Kindia — recevront chacune entre 15 et 20 bus. Environ 60 véhicules seront déployés dans les préfectures, tandis qu’une trentaine assureront les liaisons transfrontalières avec les pays voisins tels que le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria.

À ce jour, 50 bus ont déjà été réceptionnés et devraient être mis en circulation dans les prochaines semaines. Les autres arriveront progressivement jusqu’à la fin de l’année 2026. « Si nous poursuivons à ce rythme, dans deux ans et demi, les 300 bus seront opérationnels. Cela devrait contribuer significativement à résoudre la crise du transport urbain », a estimé Ousmane Gaoual Diallo.

Évoquant les précédentes initiatives, dont l’échec de la SOTRAGUI, le ministre affirme que des mesures seront prises pour assurer la pérennité du projet. Il a également tenu à rassurer les transporteurs traditionnels opérant sur les liaisons interurbaines.

« Il ne s’agit pas de leur faire concurrence, mais de combler un vide dans le transport public. L’objectif est d’offrir une alternative fiable et accessible à une population en constante croissance », a-t-il précisé.

Ce projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures de transport et de proposer des solutions concrètes aux souffrances quotidiennes des usagers, notamment dans les zones urbaines les plus densément peuplées.