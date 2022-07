Après avoir annulé la première convocation, Cellou Dalein Diallo serait de nouveau convoqué devant la cour de Répression Économique et Financière (CRIEF). La lettre de convocation du président de l’UFDG aurait été déposée hier mercredi chez le chef de quartier de Kaporo où il habite désormais.

Poursuivi pour « détournement de deniers publics, corruption d’agents publics et enrichissement illicite » dans l’affaire Air Guinée, l’ancien premier ministre est à l’étranger depuis plusieurs mois. Selon un média de la place, la lettre de convocation a été envoyée chez le chef de quartier à Kaporo dans la commune de Ratoma où réside désormais Cellou Dalein Diallo. Pour en savoir plus, notre rédaction a joint quelques responsables du parti ce jeudi 06 juillet 2022. Pour la cellule de communication de l’UFDG, aucune lettre n’a été notifiée au parti. Pour couper court à cette rumeur, Joachim Baba Millimono déclare qu’« on a pas vu cette lettre et on n’a pas été notifié».

Plus loin, le vice-président du parti Fodé Oussou Fofana rassure que son mentor n’a pas un domicile depuis la démolition de sa maison à Dixinn le 01 mars 2022, « je ne suis pas au courant de cette lettre. Tout ce que je sais, je ne connais pas son domicile. Le domicile que je connaissais a été démoli. Donc je n’ai pas vu le document, et personne ne m’a informé de ça» a-t-il conclu.

Reste désormais à savoir si cette lettre de convocation serait authentique ou pas, tandis que le mis en cause est hors du pays depuis quelques mois.

Affaire à suivre…..