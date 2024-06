Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a tenu à rassurer les partenaires techniques et financiers de la Guinée de la détermination du président de la transition à accélérer le retour à l’ordre constitutionnel.

Au cours d’une rencontre, jeudi 6 juin 2024, avec une délégation de l’union européenne en Guinée conduite par Jolita Pons, le ministre Kalil Condé a rappelé que la Guinée a connu 3 transitions militaires et que les vœux du Général Mamadi Doumbouya est de faire de celle en cours depuis le 5 septembre 2021, la dernière. ‘‘C’est pourquoi, il faut qu’on nous accompagne dans la sincérité, qu’on nous accompagne pour qu’on puisse réaliser exactement le désir du président de la République qui tient aussi à accélérer le processus de retour à l’ordre constitutionnel’’, a-t-il expliqué.

‘‘On a eu un entretien constructif avec le ministre, un échange franc et ça fait longtemps que nous coopérons avec le ministère. Nous avons plusieurs programmes en commun donc, il est tout à fait naturel qu’on ait des échanges réguliers pour aborder certaines questions, notamment de préparation au retour à l’ordre constitutionnel’’, a fait savoir Jolita Pons, cheffe de la délégation de l’UE en Guinée.

Selon le chronogramme établi entre la Guinée et la CEDEAO, le retour à l’ordre constitutionnel est prévu au plus tard le 31 décembre 2024. A moins de 7 mois de la fin de la transition, certains acteurs sociaux et politiques soupçonnent le CNRD de retarder l’organisation des élections.