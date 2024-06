En France, le Parquet national financier (PNF) a requis, lundi 3 juin 2024, un procès contre l’homme d’affaires Vincent Bolloré pour “corruption d’agents publics étrangers” dans l’enquête sur l’attribution frauduleuse de la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée entre 2009 et 2011.

L’ami d’Alpha Condé, la 11e fortune de France, pourrait se présenter à nouveau à la barre pour ses affaires menées en Afrique, selon une information de l’AFP, ce vendredi 7 juin 2024.

L’affaire est pendante depuis 2013. Vincent Bolloré est soupçonné via sa société, le groupe Bolloré et deux autres hauts responsables d’avoir utilisé les activités de conseil politique de Havas pour décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé au Togo et Conakry en Guinée.

Le procès demandé par le Parquet national financier concerne aussi le soupçon de participation frauduleuse d’une filiale du groupe Bolloré aux «frais de communication» de la campagne présidentielle 2010 d’Alpha Condé en Guinée, à hauteur de 170 000 euros. La cour d’appel de Paris avait prononcé en 2019 l’abandon des poursuites pour corruption sur ce volet, pour cause de prescription.

Les avocats des trois prévenus ont annoncé déposer des demandes de non-lieu. Selon eux, “les faits reprochés a leurs clients sont “contestés depuis le premier jour dans un dossier juridiquement vide et factuellement infondé”.