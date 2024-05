Initialement prévu, ce mardi 7 mai 2024, le verdict dans le cadre de la procédure de renvoi, saisie pénale et immobilière, interdiction de voyage concernant Kassory Fofana pendante devant la Cour suprême, a été renvoyé au 25 juin 2024. Cette décision a suscité une vive réaction de la part de Me Sidiki Bérété, l’un des avocats du prévenu.

Alors que le juge de la première chambre de la Cour suprême a motivé la décision de renvoi par l’absence des conseils du prévenu Kassory, au sortir de la salle d’audience, nous avons rencontré Me Bérété dans l’enceinte de la Cour. Bien qu’il soit venu en retard, celui-ci a déclaré être là pour prendre la décision avant d’exprimer toute sa frustration contre cet énième renvoi qui n’a fait que trop durer.

“Ça a été renvoyé au 25 juin, ils viendront dire ce jour aussi qu’ils vont à la Mecque. La procédure a mis 2 ans à la Cour suprême, ils n’ont pas le courage de vider ce dossier. C’est décevant et ça fait peur si au sommet de nos pyramides juridictionnelles le droit ne triomphe pas. Mais de toutes les façons, on ne va jamais lâcher. Il faut que le droit triomphe même si on est dans une transition on ne peut pas piétiner le droit des citoyens au mépris de la loi.”

Me Sidiki Bérété a également exprimé son mécontentement concernant la détention prolongée de son client : “Deux ans de détention arbitraire, ça suffit. De toutes les façons, il n’y aura pas de procès à la CRIEF tant que Kassory et Dr Diané, Oyé Guilavogui ne sont pas libres.”

Il a également souligné l’importance de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans cette affaire : “L’arrêt de la Cédéao nous suffit. Il a été retenu que c’est une détention arbitraire à cause de la présomption d’innocence violée. Donc, le procès n’a plus de sens, Kassory n’a plus de mots à dire devant le peuple de Guinée tant qu’il n’est pas libre.”

Cette réaction témoigne de la détermination des avocats de Kassory Fofana à défendre les droits de leur client et à obtenir sa libération.