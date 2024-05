Selon nos informations, deux points majeurs sont susceptibles d’être introduits dans la future Constitution guinéenne marquant ainsi une évolution significative du système politique du pays.

Selon nos informations, le premier changement majeur concerne la mise en place d’un parlement bicaméral, comprenant une Assemblée et un Sénat. Cette réforme vise à renforcer le système législatif guinéen en permettant une représentation plus diversifiée des citoyens et une meilleure prise de décision. Le point a été introduit dans l’avant-projet de nouvelle Constitution auquel peu de personnes ont eu accès à ce jour.

Le second changement important concerne l’ouverture des élections aux candidatures indépendantes. Cette mesure vise à promouvoir la démocratie en permettant à tout citoyen guinéen éligible de se présenter aux élections, sans être obligé de passer par un parti politique.

Notre source précise que ces deux éléments tiennent à cœur le président du Conseil national de la transition, particulièrement. Même s’il faut l’approbation de la population à travers un référendum, le dernier point figurerait parmi les recommandations fortes des consultations nationales, souligne notre informateur.