Les autorités de la transition entendent mettre fin aux violences par les faits “des jeunes gens” se livrant à des “actes de vandalisme” à l’occasion des manifestations sur la route Leprince communément appelé “l’Axe”.

C’est le ressort d’un communiqué conjoint du Haut commandement de la gendarmerie nationale et de la Direction générale de la police nationale, lu à la RTG, ce samedi 6 mai 2023.

«Depuis le 27 avril 2023, des jeunes gens violents érigent des barricades de jour comme de nuit à certains endroits de la route Le Prince où ils s’attaquent aux paisibles citoyens et aux forces de l’ordre», denoncent-ils tout en indiquant que les forces de l’ordre ont réussi à interpeller une vingtaine de ces jeunes, le dimanche 30 avril 2023.

«Au cours de leur interpellation, il a été trouvé sur eux, un pistolet automatique (…) chargé de cartouche, une pipe pour fumer Kush et d’autres drogues ainsi que d’autres armes blanches. Au regard des investigations mentionnées par les enquêteurs, il apparaît qu’il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les infractions de vol à main armée, de trouble à l’ordre public et d’association de malfaiteurs prévues et punies par le Code pénal guinéen ont été commises et pourraient être retenues à leur encontre. Par conséquent, ils ont été déférés devant le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, pour répondre de leurs actes…».

Pour les autorités sécuritaires, «cette nouvelle forme de criminalité qui devient de plus en plus récurrente à l’occasion des manifestations sur la voie publique, constituent une réelle préoccupation».

Face à cette situation, le Haut commandement de la gendarmerie nationale et la Direction générale de la Police nationale mettent en garde tous les instigateurs faisant allusion aux forces vives de Guinée qui ont appelé à une série des manifestations. «Les auteurs de ces actes seront traqués, interpellés et déférés devant les autorités judiciaires compétentes. Par la même occasion, ils rassurent les citoyens que les dispositions de renforcement des capacités opérationnelles de leurs unités sont en cours pour lutter efficacement contre ces hors-la-loi dans les zones impactées par les malheureux incidents qui portent de graves atteintes à la libre circulation des personnes et des biens. Le Haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale de la Police nationale comptent sur l’esprit de civisme et la collaboration de tous les citoyens dans la lutte contre ces individus».

Les Forces vives de Guinée ont appelé à une série des manifestations les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mai prochain dans le Grand Conakry. L’objectif, selon les organisateurs, est d’exiger notamment de la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya l’instauration du dialogue sous la médiation de la Cedeao, la libération des détenus politiques.

Les précédentes manifestations ont toujours été émaillées de violences. La répression des forces de défense et de sécurité s’est soldée par de cas de morts et de blessés.

Au moins, 18 personnes ont été tuées lors des manifestations depuis l’arrivée du Cnrd au pouvoir, le 5 septembre 2021.