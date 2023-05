Ce week-end, plusieurs artistes de genres musicaux différents ont marqué les sorties, notamment Maxim Bk, Lil Kanté, Safa Diallo, Sister Lessa et Djelykaba Bintou Kouyaté.

Maxim Bk dénonce les maux dans “Corrompu”

Après le succès phénoménal de son titre “Coiffure Wangal”, Maxim Bk revient avec une nouvelle dose de vaccin contre ses pairs. Sans mâcher ses mots, Maxim Bk dénonce les maux qui gangrènent l’industrie musicale dans son nouveau titre intitulé “Corrompu”, dévoilé ce jeudi 04 mai 2023. Cette nouvelle tuerie est une version audio sous-titrée du texte tranchant lâché par le jeune rappeur.

“On les voit, orgueilleux, corrompus” “J’ai l’épée de Damoclès, même si le barbare de Conan crie (Conakry)” sont quelques-unes des paroles de “Corrompu”.



Lil Kanté console dans “I n’fen Manè”

Lil Kanté, réputé pour ses chansons qui abordent des sujets de société brûlants, a dévoilé son nouveau clip vidéo intitulé “I N’fen Manè” inspiré du sousou (langue de la Basse Guinée). L’artiste tente de sensibiliser les uns et les autres à prêter attention aux maux qu’ils peuvent causer à leur partenaire, qui finalement, ils courront après.



Safa Diallo chante “Djoma Djikkè”

Depuis un bout de temps, l’artiste dancehall man guinéen Safa Diallo s’est donné pour mission de vendre la culture guinéenne dans le monde à travers les valeurs culturelles du pays. Dans un style culturellement authentique, Safa Diallo aborde un thème sensible au sein de la société guinéenne. Le titre “Djoma Djikkè”, sorti ce vendredi 05 mai 2023, est déjà disponible sur l’ensemble des plateformes de téléchargement légal.

“Djoma Djikkè” est un mélange de mélodies et de sonorités rythmiques qui rappellent les musiques traditionnelles de son pays d’origine. Cependant, il reste fidèle à lui-même et parvient à maintenir sa singularité tout en explorant de nouveaux horizons musicaux.



Sister Lessa s’impose dans “Aboubou”

“Tiré du soussou, “Aboubou” est la nouvelle signature de la rappeuse guinéenne Sister Lessa. Dévoilé ce samedi 06 mai, “Aboubou” est une façon pour la rappeuse d’exprimer son autorité et sa suprématie face à ses détracteurs.



La talentueuse chanteuse guinéenne Djelykaba Bintou a dévoilé cette semaine un extrait de son prochain EP intitulé “Diva”. Après son tube “Bb Gaté”, le titre présenté s’intitule “Eyama Gnokoum” et est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal.