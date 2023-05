La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Dr Diaka Sidibé, a procédé, le 6 mai 2023, à une immersion avec les étudiants 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐞 𝟐 𝐆𝐞́𝐧𝐢𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐞 𝟑-𝐆𝐞́𝐧𝐢𝐞 𝐆𝐞́𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké dans les laboratoires techniques de l’institut. Elle dit avoir fait cet exercice en sa 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠é𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐞́𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 dans cette institution d’enseignement supérieur.

L’objectif de cette immersion était de permettre aux étudiants de se familiariser avec les pratiques et les techniques de laboratoire en vue de mieux préparer leur avenir professionnel dans le domaine des mines et de la géologie.

Les étudiants ont eu l’occasion de manipuler des échantillons, de les analyser et d’interpréter les résultats. Cette expérience pratique leur a permis de mieux comprendre les principes de base de la géologie, de la chimie et de la physique. En effet, ils ont travaillé sur des échantillons de roches, de minéraux et de sols afin de réaliser des analyses chimiques, des tests de dureté et des mesures de densité.

L’immersion a également permis aux étudiants de découvrir les dernières technologies et équipements de laboratoire utilisés dans les industries minières et géologiques. Ils ont appris à utiliser des équipements sophistiqués tels que les spectromètres de masse et les microscopes électroniques.

La ministre Dr Diaka Sidibé a souligné l’importance de telles immersions pour les étudiants, affirmant que “l’immersion dans les laboratoires techniques permet aux étudiants de mettre en pratique les théories apprises en classe et de mieux comprendre les défis auxquels ils seront confrontés dans leur vie professionnelle future.“