Cour d’appel de Conakry : le magistrat Malick Marcel Oularé reçoit un dernier hommage empreint d’émotion

Décédé le 27 mars dernier à Conakry des suites de maladie, le magistrat Malick Marcel Oularé a reçu un ultime hommage ce mardi 7 avril 2026, lors d’un symposium organisé dans l’enceinte de la Cour d’appel de Conakry.

Dans une atmosphère lourde de tristesse et de recueillement, parents, amis, collègues et collaborateurs se sont réunis pour saluer la mémoire de l’ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de Pita, unanimement décrit comme un homme de rigueur, d’intégrité et de devoir.

La voix empreinte d’émotion, Joséphine Loly Tenguiano, porte-parole de la promotion Cardinal Robert Sarah dont le défunt était issu, a rendu un hommage poignant à celui qu’elle a décrit comme un compagnon de parcours et un modèle de droiture.

« C’est avec un cœur meurtri que je me tiens devant vous aujourd’hui pour rendre un ultime hommage à notre regretté frère, collègue et ami, Marcel Malick Oularé », a-t-elle déclaré.

Elle a retracé le parcours académique et professionnel du défunt, rappelant un étudiant brillant, rigoureux et profondément attaché aux valeurs de justice. « Marcel n’était pas seulement un magistrat. Il était un homme de principes, un serviteur de la loi, mais aussi un être profondément humain. Aujourd’hui, c’est une lumière qui s’éteint et qui laisse un vide immense », a-t-elle ajouté.

Dans un témoignage chargé de nostalgie, maître Amadou Oury Diallo, son maître de stage, a évoqué un jeune homme humble, discipliné et passionné par la justice.

« Marcel était exemplaire. Humble, respectueux, toujours à l’écoute avant d’agir », a-t-il confié, se remémorant les débuts du défunt dans son cabinet.

Il raconte également les préparatifs du concours d’entrée à la magistrature, encouragés par leurs encadreurs. Sur trois stagiaires accompagnés, seul Marcel sera admis. « Quand il a réussi, il est venu nous remercier. Nous étions fiers de lui, et nous l’avons accompagné de nos bénédictions », a-t-il ajouté avec émotion.

Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme était représenté à la cérémonie. Le conseiller principal du ministre, Abdoulaye Baldé, a exprimé la compassion de l’institution face à cette perte.

« C’est avec une profonde émotion que nous rendons hommage à notre regretté collègue », a-t-il déclaré, saluant un magistrat dont le départ laisse, selon lui, un vide difficile à combler dans la justice guinéenne.

Au-delà des hommages, le parcours professionnel de Malick Marcel Oularé force le respect. Il a successivement occupé les fonctions de substitut du procureur à Labé, Kissidougou et N’Zérékoré, puis de substitut général près les Cours d’appel de Conakry et de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Il a ensuite été nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de Pita, fonction qu’il occupait jusqu’à son décès.

Le magistrat sera inhumé ce mercredi dans son village natal de Kissidougou.