Le Gouvernement à travers les ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, de la Fonction publique, Faya François Bourouno et de l’Enseignement pre-universitaire et l’alphabétisation, Jean Paul Cedy et les organisations syndicales de l’éducation sont parvenus à la signature d’un protocole additionnel relatif au recrutement des enseignants contractuels communaux en situation de classe. Un chronogramme est déjà établi et un comité conjoint de suivi est mis en place. Les différentes parties prenantes se sont ‘engagent à respecter le contenu.

Le protocole d’accord du 27 octobre 2023 portait sur l’identification, la biométrie, l’authentification des diplômes et l’évaluation en pratique de classe des enseignants contractuels communaux avant leur engagement à la fonction publique locale.

Compte tenu du retard dans l’exécution dudit protocole, le gouvernement dirigé par Bah Oury reprend le dossier en main. C’est dans ce cadre qu’un protocole additionnel a signé un protocole additionnel, vendredi 5 avril 2024.

“Je vous garantie que ce protocole additionnel sera respecté”, s’est engagé le ministre Ibrahima Kalil Condé.

Quant à son homologue de l’Enseignement pré-universitaire, Jean Paul Cedy a insisté sur le respect des engagements pris. “Il faut qu’on soit rigoureux et qu’on se soumette aux règles. Il faut que nous aussi qui prenons des engagements soyons responsables en faisant respecter les engagements que nous avons pris”.

Ce protocole additionnel prend en compte les conditions d’éligibilité et de filtrage de l’ensemble des listes des enseignants contractuels en situation de classe. Après le processus de filtrage, 14152 enseignants contractuels sont retenus et censés être dans les normes. Et le chronogramme de recrutement débutera durant avril 2024, selon le protocole additionnel.

“Nous avons convenu d’un certain nombre de points inscrits dans ce protocole, mais aussi de leur engagement à la fonction publique au plus tard en juillet 2024. Nous sommes optimistes, nous serons satisfaits lorsque tous ces points seront mis en œuvre”, a-t-il souligné Michel Pépé Balamou du Syndicat national de l’éducation (SNE)

De son côté, le coordinateur national des enseignants contractuels communaux, Alseny Mabinty Camara, se dit confiant quant à l’application du protocole par le gouvernement dirigé par Bah Oury. “Nous plaçons notre confiance au Premier ministre, aux 3 ministres signataires de ce protocole additionnel. Nous les interpellons au respect scrupuleux du protocole dans toute sa plénitude”.