En marge du Forum d’investissement de la Cedeao à Lomé, la Guinée et la Banque de développement et d’investissement de la Cedeao (BDIC) ont conclu, samedi 6 avril 2024, un accord-cadre d’une valeur de 307 millions USD pour financer une gamme de projets dans divers secteurs socio-économiques du pays.

Représentant le Gouvernement guinéen a ce Forum, le ministre du Plan et de la coopération internationale, Ismael Nabé, a rencontré le président de la BIDC. Un accord-cadre d’une valeur de 307 millions de dollars a été conclu pour financer une gamme de projets dans divers secteurs socio-économiques :

• Préparation des terres agricoles (80 millions de dollars)

• Édification d’écoles primaires et secondaires publiques (80 millions de dollars)

• Établissement d’un laboratoire minier aux normes internationales (40 millions de dollars)

• Construction d’installations médicales et d’hôpitaux régionaux (40 millions de dollars)

• Amélioration et modernisation de quatre lycées agricoles et unités de production (40 millions de dollars)

• Réalisation de travaux routiers dans le Grand Conakry (27 millions de dollars)

En outre, M. Nabé s’est entretenu avec une délégation indienne, comprenant des hauts responsables du ministère des Affaires extérieures et de la Banque d’Export-Import de l’Inde. “Les discussions ont porté sur la relance et la revitalisation des projets de coopération avec l’Inde, incluant : Un projet d’adduction d’eau pour le Grand Conakry (coût : 170 millions de dollars), un projet d’électrification de sept universités et de 200 centres de santé (coût : 20 millions de dollars) et la construction d’hôpitaux régionaux (coût : 55 millions de dollars)”, a rapporté la cellule communication du gouvernement.