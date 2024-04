En visite sur le chantier de l’échangeur de Bambéto, samedi 6 avril 2024, le Premier ministre a salué l’adhésion des populations au projet qui va changer positivement la configuration de la zone.

“C’est déjà un bel ouvrage qui est en train de changer la configuration de Bambeto. Je pense que l’ensemble des citoyens de la zone et même de la capitale voient que les choses avancent et prennent forme. Ça les renforce dans la confiance que la Guinée est en train de se construire et de changer. Toute à l’heure, on nous a dit que la population a adhéré et à fait de telle rte qu’il n’y a pas d’incidents, de vols signalés. Cela veut dire qu’il y a eu un engagement citoyen de la population de Bambéto et aux alentours à accompagner le projet parce qu’ils savent pertinemment que ce projet c’est pour eux”, a déclaré Bah Oury avant de souligner son ambition pour les quartiers situés le long de la route Leprince.

“J’ai toujours pensé et je le pense par exemple que les choses sont en train de prendre forme, l’Axe Hamdallaye jusqu’au niveau de la Cimenterie et au-delà sera les Champs Elysées de la ville de Conakry. Dans les années à venir ce sera l’axe principal de l’économie de la capitale. Que les populations prennent en compte cette dimension et se rendent compte qu’il faut encourager les investisseurs qui veulent s’installer dans la zone à investir dans l’immobilier, à apporter le travail, les services pour que les enfants de cette zone qui, pendant un certain temps se sont considérés rejetés, se sentent impliqués dans la République et qu’ils puissent se projeter dans le futur en étant des citoyens qui joueront leur rôle et qui participeront à l’enrichissement du patrimoine national”, a laissé entendre le chef du gouvernement.