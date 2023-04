A la veille du match de championnat qui oppose son club à l’AS Saint-Etienne au Stade Charléty, Morgan Guilavogui s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse. L’attaquant guinéen est revenu sur son premier but en sélection.

Auteur du premier triplé de sa jeune carrière ce samedi 1er avril 2023 face à Valenciennes, Morgan Guilavogui est au sommet de sa forme. L’attaquant du Paris FC (Ligue 2 française) et de la sélection nationale guinéenne était en conférence de presse la veille du match ce jeudi. L’occasion pour lui d’évoquer son premier but avec le Syli National, inscrit face à l’Éthiopie lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023.

“En ce moment, je suis en pleine réussite et je suis totalement épanoui. C’est vrai que la semaine dernière, j’ai passé une très belle semaine avec mon premier but en sélection qui m’a fait du bien et qui me trottait un peu dans la tête. Je peux dire que ça marche plutôt bien pour moi actuellement… “ a confié le jeune ailier guinéen.

Morgan a marqué 13 buts en 25 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Saint-Étienne est averti…