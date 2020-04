Impact du Covid-19 sur le secteur privé guinéen: baisse du chiffre d’affaires et risque de fermeture des entreprises

Outre la crise sociopolitique qui a fortement secoué le secteur économique guinéen, les entreprises sont véritablement éprouvées par la pandémie du Coronavirus. 90% d’entre elles enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires dont un tiers des sondées chiffre cette baisse à plus 40% et, sans un accompagnement de l’Etat, encourent le risque de fermeture.

C’est ce que révèle un sondage sur l’impact de la crise sanitaire sur le secteur économique guinéen réalisé par le cabinet de l’ancienne ministre des finance Malado Kaba (Faleme Consulting) à Conakry et dans les 4 régions naturelles du pays (Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée Forestière. Et englobant les secteurs de l’industrie agroalimentaire et minière, les commerces de gros et détails, les hôtels, restaurants, tourisme, transports, logistique, services aux entreprises et aux particuliers.

Il ressort du constat général, que “le secteur privé guinéen déjà éprouvé par les effets de la crise sociopolitique dont le pouls est au ralenti et maintenant menacé par la pandémie du Covid-19. Tensions de trésorerie, arrêt des chaînes de productions, perte de revenu, chômage, etc. Mais un secteur privé qui reste optimiste, tourné vers le futur”, note le rapport.

D’après le résultat du sondage, près de 90% d’entre elles enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires dont un tiers des sondées chiffre cette baisse à plus 40%.

Conséquences

Concernant les principales conséquences, il y a entre autres: “Tensions de trésorerie importantes pour près de 70 pour cent des entreprises, report d’investissements pour environ 52 pour cent des entreprises, réduction des effectifs/ chômage partiel pour près de 45 pour cent des entreprises. Prés d’un dirigeant sur 2 estime que la crise sanitaire peut remettre en cause l’existence de son entreprise”.

Et pour faire face à cette situation “Près de 4 sur 5 dirigeants souhaitent un accompagnement particulier de l’Etat” au risque de devoir fermer.

Pour pouvoir supporter l’impact de la pandémie, le secteur privé souhaite bénéficier de l’Etat “une fiscalité adaptée et un allégement des charges pendant la durée de la crise. Congés fiscaux, abaissement/suppression des taxes douanières (permettant l’accès d’intrants nécessaires aux chaînes de productions), report des échéances de remboursement d’emprunts et toute sorte autre charge pesant sur elles (charges d’électricité, etc.), assistance dans l’accélération des procédures douanières”.

Plan de riposte

Du 12 mars au 6 avril 2020, la Guinée a enregistré 128 cas positifs au Covid-19 dont 5 sont guéris.

Les effets de la crise sanitaire sont déjà perceptibles au plan économique. Selon certaines projections, les pertes économiques à l’échelle planétaire devraient se situer à plus de 10% du PIB mondial, soit plus de 9 000 milliards de dollars. Cela dépasse de loin les effets de la crise économique et financière de 2008.

Le gouvernement a annoncé un plan de riposte dans lequel figure des mesures sociales complémentaires. A savoir: la prise en charge intégrale par l’État des factures d’avril à juin 2020 pour les abonnés au tarif social de l’électricité et de l’eau; pour les autres consommateurs, un report des échéances de paiement des factures d’eau et d’électricité, pour la période d’avril à juin 2020, avec la mise en place de facilités de paiement ; veiller à garantir la stabilité ou le gel des prix des produits de santé et de première nécessité ; le blocage des loyers sur les bâtiments publics et privés pour la période d’avril à décembre 2020.

Pour soulager le secteur privé profondément éprouvé par la pandémie, l’Etat envisage un report (d’avril à juin 2020 inclus) de l’ensemble des charges fiscales et sociales des entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, y compris et les contributions de sécurité sociale; un effort de paiement sans délai d’une partie des arriérés dus par l’État ; un report (d’avril à juin 2020 inclus) des factures d’eau et d’électricité des entreprises du tourisme et de l’hôtellerie; la renonciation (pour avril à juin 2020) à la TVA sur les factures d’eau et d’électricité.