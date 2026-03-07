Au lendemain de la remise en liberté provisoire de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, l’ex-parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée – Arc-en-ciel (RPG-AEC), a réagi. Joint par Guinee360, Marc Yombouno, membre du bureau politique du parti, a salué cette décision judiciaire tout en appelant au respect du droit dans les procédures visant d’autres anciens responsables.

Dans son intervention, l’ancien ministre du Commerce a exprimé sa satisfaction après la libération de son ancien camarade de parti, détenu depuis plusieurs années.

« C’est une réaction de joie et de satisfaction. Nous rendons grâce à Dieu, car nous pensons que tout s’est fait par Sa grâce. C’est quelque chose que nous attendions depuis longtemps, d’autant plus que Kassory est malade. Les médecins, à travers plusieurs rapports, ont démontré depuis longtemps son état de santé », a déclaré Marc Yombouno.

Poursuivant son propos, il a également insisté sur la dimension humanitaire de cette décision judiciaire. « Nous rendons grâce à Dieu. Peut-être que le droit a été dit, car il s’agit d’une personne malade. Avant tout, il y a la vie humaine. Si cette dimension de la justice a été prise en compte, je crois que c’est ce qui a contribué à sa libération », a-t-il ajouté.

Pour ce responsable du RPG-AEC, cette évolution pourrait traduire une application plus rigoureuse du droit dans les procédures visant certains anciens dignitaires du régime précédent. «Depuis le début, nous demandons simplement que le droit soit dit. Vous avez suivi également la libération du Dr Ibrahima Kourouma. C’est le président de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui a pris cette décision sur la base des faits et des preuves. Si le droit est désormais appliqué dans ce sens, nous ne pouvons que nous en réjouir », a-t-il affirmé.

Il insiste par ailleurs sur la nécessité de privilégier une approche strictement fondée sur la loi, sans considérations politiques. « Tout ce que nous souhaitons, c’est que les décisions soient prises sur la base du droit. Il faut laisser de côté toute considération partisane et ne regarder que la loi », a-t-il plaidé.

Par ailleurs, certains observateurs estiment que l’arrivée du nouveau garde des Sceaux, Ibrahima Sory II Tounkara, qui a récemment effectué une tournée dans plusieurs juridictions du pays en appelant à accélérer le traitement des dossiers judiciaires, pourrait avoir contribué à l’évolution de certaines procédures, notamment celles concernant d’anciens ministres.

Si tel est le cas, le Rassemblement du peuple de Guinée – Arc-en-ciel affirme saluer cette dynamique. « Si c’est effectivement l’effet de ces initiatives, nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont contribué à cette libération et à la manifestation de la vérité », a conclu Marc Yombouno.