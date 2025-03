Lors du lancement des travaux du Comité d’experts pour la relecture de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, ce jeudi 6 mars 2025, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a réitéré l’ambition des autorités de la transition de doter la Guinée d’une nouvelle Constitution.

Selon le ministre Kairaba, jamais dans l’histoire de la Guinée une Constitution n’a bénéficié d’une telle implication de la population.

“Nous faisons face à un exercice inédit, inclusif et participatif. Ce projet constitutionnel diffère profondément des précédents car il est le fruit d’un effort collectif sans précédent où toutes les couches sociales et forces vives de la nation ont été consultées. C’est donc, une constitution fondée sur l’inclusion qui prend en compte les aspirations les plus profondes du peuple de Guinée”, a-t-il déclaré.

Le Garde des Sceaux a rappelé aux membres du gouvernement ainsi qu’aux acteurs institutionnels et de la société civile qui sont impliqués dans ce travail, l’importance de doter la Guinée d’une constitution qui garantira la stabilité dans le pays.

“Nous sommes à un tournant décisif de notre transition. Nous avons l’occasion unique d’écrire l’histoire et de poser les bases d’une Guinée juste, stable et démocratique. Je sais que nous en sommes capables. C’est donc avec confiance et espoir que je souhaite plein de succès aux travaux de cette commission d’experts. Que votre sagesse et votre patriotisme guident chacune de vos décisions pour que demain, nous puissions ensemble offrir à notre pays une constitution qui garantira notre unité, notre paix et notre prospérité”, a exhorté le ministre de la Justice.