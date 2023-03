Sans surprise, la mairie de Matoto n’a pas donné son feu vert à la manifestation des Forces vives de Guinée (Fvg) prévue, ce 9 mars 2023, sur l’itinéraire allant de la Tannerie à l’esplanade du Palais du peuple à Kaloum en passant par Madina dans la commune de Matam.

Dans son courrier réponse, le maire Mamadouba Tos Camara invoque « l’interdiction des manifestations sur les voies et places publiques par le Cnrd ».

Interrogé sur ce sujet, Sékou Koundouno, l’un des leaders des Fvg, répond : « Nous, on ne lui a pas demandé une autorisation. On l’a juste informé. »

Il reste à savoir la réponse des mairies de Matam et de Kaloum. D’ores et déjà, on peut estimer qu’elles vont emboîter le pas de Matoto en interdisant la manifestation dans leurs communes respectives.