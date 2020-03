Rpg Arc-en-ciel: Bantama Sow dénonce ceux qui complotent contre Alpha Condé

Selon le ministre de la Culture et des Sports, le président Alpha Condé est victime d’“un complot” ourdi contre lui par son propre entourage.

Le ministre Bantama Sow était très virulent, au cours de l’assemblée générale du parti ce samedi 7 mars 2020, contre ceux qu’il appelle la 5e colonne.

“Il y a des complots en autre sein que j’appelle la 5e colonne. Ce qui est plus grave c’est d’avoir de gens qui assistent aux réunions du Bureau politique national (Bpn) et aux assemblées générales qui font croire qu’ils sont sympathisants du Rpg Arc-en-ciel et du professeur Alpha Condé. C’est de gens qui assistent aux Conseils des ministres en faisant croire qu’ils sont acquis aux idéaux du président. Ce sont de gens qui se trouvent autour du président et qui font croire qu’ils sont avec lui alors qu’ils ne sont pas avec lui”, a-t-il dénoncé.

Et d’ajouter: “Je souhaiterais même que ceux qui veulent démissionner le fasse maintenant là parce que quand ils sont avec nous, ça complique la situation. Lorsque nous nous voulons aller à droite, eux prennent la gauche”.

Avant de terminer son propos, le ministre Sow a lancé cet appel aux responsables du Rpg Arc-en-ciel. “Je demande à tout le monde, les notables, les membres du Bpn de prier le bon Dieu d’exposer au grand jour le secret de tous ceux qui sont en train de trahir le professeur Alpha Condé”.