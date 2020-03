RN3: les entreprises à pied d’œuvre sur les 4 ponts de Tanéné et Soumba

Après Km36 et Kagbelen, le ministre des Travaux publics a visité ce vendredi 6 mars 2020 les chantiers de construction du nouveau pont de Soumba et de réfection des 4 ponts de Tanéné.

Fruit d’un don de l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA), après celui de KK sur la Route nationale numéro 1, le nouveau pont de la Soumba sur la RN3 est de 77 mètres de long avec 12 mètres de plateforme, 1×2 voies de 3,5 mètres de part et d’autre avec des accotements de 1 metre et des trottoirs de 1,5 mètres.

En visite sur le chantier, le ministre Moustapha Naité a espéré que l’entreprise et la mission de contrôle vont pouvoir revoir leur planning afin que, au lieu de deux ans, le chantier dont les travaux ont démarré en janvier, soit construit dans un délai un peu plus court avec les mêmes qualités et les mêmes exigences.

« C’est une route économique, l’une des plus empruntées de la République à cause de la zone minière. Donc, nous allons insister à ce que cela se fasse le plus rapidement possible. Mais, déjà nous sommes satisfaits de l’évolution de ce qui est en train de se faire…. et nous espérons qu’après la réalisation de cet important ouvrage d’autres font suivre avec les relations étroites qui lient aujourd’hui la Guinée et le Japon”.

La cheffe adjointe de la Jica en Guinée, Yamazaki Hitomi a rassuré de la réalisation des travaux dans les délais prévus. “Maintenant, nous sommes à 2, 02%. Il n’y a pas de retard. On va superviser les travaux avec le chef de cabinet d’ingénieur pour ne pas avoir du retard. Je vous assure que le pont sera construit à temps sans retard avec de la qualité comme le pont KK”.

Réfection des 4 ponts de Tanéné

Apres le pont de Soumba, le ministre Naïté a poursuit sa visite sur les 4 ponts de Tanéné sont les travaux de réfection coûtent entre 5 et 6 milliards Gnf. «Chaque 3 ou 4 ans, nous procédons au renforcement de ces ponts métalliques pour éviter des dégâts qui peuvent survenir. Cette fois-ci, nous allons procéder à l’installation des panneaux de signalisation sur le long de ces quatre ponts métalliques pour éviter que les véhicules se retrouvent deux-à-deux sur les ponts”, a expliqué le ministre.

Pour faire face au trafic sur la RN3, l’un des plus importants du pays avec plus 20 mille véhicules par jour, le gouvernement guinéen a signé un nouveau contrat pour la construction d’une nouvelle route d’accès de 3 kilomètres et un nouveau pont de 126 mètres qui sera en amont de ces ponts existants.

« Les travaux de construction de ce nouveau pont et cette nouvelle route qui remplaceront ces quatre ponts-là vont débuter à la fin de la saison des pluies. Ce pont et un autre qui se trouve sur la route de Kérouanè coûteront environ 34 millions de dollars Usd», a souligné le ministre des Travaux publics.