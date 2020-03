Faya Millimono réagit au discours d’Alassane Ouattara: « il y a bel et bien une vie après la présidence »

La sortie du président ivoirien Alassane Ouattara, annonçant qu’il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle Ivoirienne de 2020, continue de faire réagir la classe politique guinéenne.

Après Bah Oury de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), c’est au tour de Faya Milimouno du Bloc Libéral de se prononcer sur cette actualité.

Le leader du parti BL a hautement salué ce qu’il qualifie de la clarté et de la sincérité avec laquelle Alassane Ouattara a annoncé cette décision.

«Il faut le féliciter, il faut l’encourager et il faut dire à ceux qui pensent qu’il n’y a pas la vie après le pouvoir, qu’il y a bel et bien une vie après la présidence et ça va se démontrer à travers Ouattara qui dans quelques mois sera l’ancien président de la côte d’Ivoire.»

Selon Faya Milimouno, Alpha Condé doit faire autant. Aux promoteurs de troisième mandat, il demande de dire à Alpha Condé, de s’inspirer du cas ivoirien.

« Ceux qui ont tendance à comparer nos deux (2) pays devraient simplement dire à Alpha Condé de s’inspirer du cas ivoirien pour dire clairement qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles et abandonné son projet de nouvelle constitution. C’est ce qui va amener la sérénité dans notre pays et permettre d’arrêter ces tueries et ces effusions de sang dans notre pays. On peut mettre fin ça juste à travers un discours courageux d’Alpha Condé.»

«Si Alpha Condé refuse de le faire, tous ceux qui sont en train de l’encourager seront les premiers à l’insulter demain. La preuve, il y a des gens qui ont été de ce gouvernement, qui sont devenus des griots du chef de file de l’opposition, qui ont dit de n’importe quoi sur lui. Même si après ils sont revenus pour lui dire pardonnez-nous, mais le jour qu’il va partir définitivement et dans le déshonneur, ils seront à l’avant garde des attaques contre sa personne.»

D’ailleurs, Faya Milimouno, invite Alpha Condé, à comprendre que la réalité de la Guinée d’aujourd’hui, et complètement différente de celle il y a vingt (20) ans.