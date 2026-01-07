Conduits par le Premier ministre Bah Oury, les membres du gouvernement ont été reçus ce mardi 6 janvier 2026 par le président de la République, Mamadi Doumbouya, au Palais Mohamed V, à l’occasion de la traditionnelle présentation des vœux du Nouvel An.

Prenant la parole au nom de l’équipe gouvernementale, le chef du gouvernement a salué une étape majeure de la vie politique nationale, intervenue après la proclamation par la Cour suprême des résultats définitifs de l’élection présidentielle.

« Monsieur le Président de la République, en ce début d’année nouvelle et à la suite de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, la Guinée se tient à l’orée d’une nouvelle séquence de son destin commun », a déclaré Bah Oury. Rapporte la DCI.

Au nom du gouvernement et à titre personnel, le Premier ministre a adressé au chef de l’État ses vœux de santé, de paix et de réussite dans l’exercice de la haute magistrature que le peuple guinéen lui a confiée, étendant ces souhaits à sa famille et à l’ensemble de la nation.

Bah Oury a également félicité Mamadi Doumbouya pour sa victoire électorale, qu’il a qualifiée de consécration d’un parcours marqué par « l’engagement, le courage et le sens de l’État ». « Cette confiance du peuple de Guinée honore un combat mené avec détermination dans l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il souligné.

Inscrivant l’année 2026 dans la continuité des réformes engagées, le Premier ministre a exprimé le souhait qu’elle soit placée sous le sceau de l’ancrage démocratique, de la paix durable et du progrès partagé.

En réponse, le président Mamadi Doumbouya a salué l’engagement et la cohésion de l’équipe gouvernementale tout en exhortant les ministres à préserver la solidarité au sein de l’Exécutif, à rester à l’écoute des préoccupations des populations et à demeurer pleinement mobilisés autour des priorités nationales de développement.

Par ailleurs, le chef de l’État a rappelé que l’année 2026, marquant le début de son mandat de sept ans, devra être placée sous le signe du travail, de la rigueur, de l’unité et de l’espoir.