La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a adressé une correspondance au président guinéen Mamadi Doumbouya, pour saluer son élection à la magistrature suprême à l’issue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025.

Se référant aux résultats proclamés par la Cour suprême, elle rappelle que « le peuple guinéen [l’a] largement élu pour présider à ses destinées pour les sept prochaines années ». À cette occasion, elle lui a adressé, au nom de l’OIF et en son nom propre, ses « chaleureuses félicitations » et ses « sincères vœux de plein succès » dans l’exercice de ses fonctions.

Louise Mushikiwabo a également salué l’appréciation positive portée par la mission électorale de la Francophonie, dépêchée à l’invitation des autorités guinéennes. Cette mission a relevé le bon déroulement du scrutin « dans le calme et la sérénité » et réaffirmé la disponibilité de l’OIF à accompagner la Guinée dans la phase finale de sa transition politique. La secrétaire générale a par ailleurs souligné les efforts des autorités guinéennes en faveur du renforcement de la paix, de la démocratie et de l’État de droit, notamment depuis le retour du pays au sein de l’organisation en 2024.

Exprimant son souhait de voir se « poursuivre, se consolider et se renforcer » la coopération entre la Guinée et la Francophonie sous le nouveau mandat présidentiel, Louise Mushikiwabo a invité Mamadi Doumbouya à participer au 20ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre 2026 à Siem Reap, au Cambodge.

Dans un communiqué distinct, l’Union européenne a également réagi à la tenue de l’élection présidentielle, la qualifiant d’« étape décisive et attendue vers la fin de la transition politique » en Guinée.

Bruxelles a réaffirmé sa volonté de poursuivre un partenariat à long terme avec Conakry, fondé sur des intérêts partagés, tout en appelant les autorités guinéennes à organiser les prochaines élections « dans des conditions ouvertes, transparentes et inclusives », afin de parachever le retour à l’ordre constitutionnel.